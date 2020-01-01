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يوفنتوس يُحبط السيناريو المجنون لجوارديولا

الأحد 26 أبريل 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يُحبط السيناريو المجنون لجوارديولا


وكالات / سما /

صوّب يوفنتوس سهماً في قلب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وذلك في ظل السعي الحثيث للمدير الفني الإسباني من أجل تعزيز دفاعه بصفقةٍ مميزة وذات وزن ثقيل.

ويتطلع بيب جوارديولا لتدعيم ترسانته البشرية بمدافعين، بعد الأزمة التي تعرض لها خلال الموسم الراهن، بفقدان الثنائي إيمريك لابورت وجون ستونز بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير أن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، مطلوب بشدة لترميم دفاع مانشستر سيتي، رغم أن الدولي الإيطالي يرتبط بعقدٍ مع فريق السيدة العجوز ينتهى في يونيو 2024.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن يوفنتوس لا يُخطط لبيع بونوتشي، حيث يعتبرونه عنصراً أساسياً بجوار جيورجيو كيليني، كما يستفيد منهما الثنائي الشاب ماتياس دي ليخت وديميرال.

وأوضح الموقع المذكور، أن ليوناردو بونوتشي بدوره يرفض المخاطرة من جديد، بخوض تجربة جديدة خارج صفوف السيدة العجوز، قد تؤدي للفشل مثل تجربته السابقة مع نادي ميلان.

وأشار المصدر، إلى أن المدافع الوحيد الذي يستطيع مغادرة يوفنتوس، هو دانييل روجاني، الذي يأتي في المركز الخامس بين ترتيب مدافعي البيانكونيري بالنسبة للمدرب المخضرم ماوريسيو ساري.

#يوفنتوس #جوارديولا

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