نيمار يتصل برباعي ريال مدريد للرحيل عن باريس

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية كواليس ما حدث بين فاجنر ريبيرو وكيل أعمال نيمار دا سيلفا السابق وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشأن انتقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الملكي.

و أشارت ماركا مساء السبت إلى أن ريبيرو التقى ببيريز في العام الماضي وتناقشا بشأن عدة مواضيع من بينها قصة التعاقد مع نيمار وجلبه لمدريد في صيف 2019.

و سأل بيريز ريبيرو عن نيمار كصديق ولا أكثر من ذلك و لكن وكيل نيمار السابق خان رئيس مدريد وأعلن تفاصيل ما جرى بينهما للعامة على حد قول الصحيفة.

و أوضحت ماركا أن ريبيرو لم يكن الشخص المسؤول في صفقة نيمار حينها و كان الحديث مع بيريز كصديقين، لكن الأمر انتشر في ذلك الوقت قبل أن يعلنه ريبيرو بعد عام كامل.

و أفادت الصحيفة المدريدية بأن نيمار اتصل بالفعل برباعي ريال مدريد : كاسيميرو ، سيرجيو راموس ، مارسيلو و لوكا مودريتش ظناً منه أنه سيذهب إلى مدريد في ذلك الصيف.

و انتظر بيريز احتراماً لمسئولي باريس على أمل الحصول على مكالمة تفيد بالموافقة على فكرة ضم نيمار وبمجرد علمه بنية النادي عدم بيع اللاعب أدرك أن نيمار لن يرحل وسيبقى لمدة موسم على الأقل في بارك دي برانس.

و شددت ماركا أن ريال مدريد في الوقت الحالي لا يفكر مطلقاً في التعاقد مع نيمار الذي يرتبط بقوة بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.