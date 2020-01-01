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موعد جديد لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي

الأحد 26 أبريل 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد جديد لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

تحدثت صحيفة تايمز البريطانية اليوم السبت عن موعد جديد لاستئناف منافسات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

و أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي يدرس استئناف مسابقة البريميرليج من جديد في الثامن من يونيو المقبل بعد فترة توقف تخطت حاجز الشهرين مؤخراً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في الأراضي الإنجليزية.

و تكمن الفكرة الأساسية في عودة البريميرليج في التاريخ المذكور، في انهاء الموسم في السابع والعشرين من يوليو القادم ولكن في الوقت الحالي مازال هناك شكوك حول الأمر.

و ستملك الحكومة الإنجليزية الكلمة الأخيرة في هذا الصدد و وفقاً لما نشرته الصحيفة البريطانية فإنها على علم بالموعد الجديد المقترح من الاتحاد ورابطة البريميرليج.

و أفادت الصحيفة بأن الموافقة على الموعد الجديد ستكون متعلقة بعدد فحوصات كوفيد – 19 التي ستجرى على اللاعبين في مختلف الفرق المشاركة في البريميرليج.

و تخطط الحكومة الإنجليزية في الأسبوع الجاري للالتقاء بعدد من الأطباء المتخصصين لدراسة فكرة عودة الدوري الإنجليزي بأسرع وقت ممكن.

و تعد تلك الأخبار سارة لليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

#الدوري الإنجليزي

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