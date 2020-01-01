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طبيب صيني يحدد معايير التعافي من كورونا

الأحد 26 أبريل 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب صيني يحدد معايير التعافي من كورونا


وكالات

اعتبر طبيب صيني من ووهان، أن المرضى المتعافين من كوفيد-19 يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، وأن يخضعوا لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقال تشنغ تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة بمستشفى تشونغنان لجامعة ووهان، مركز اندلاع جائحة كورونا، إن معايير التعافي النهائي تشمل ما يلي:

* بقاء درجة حرارة الجسم طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام

* تحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ

* تصوير رئوي يظهر امتصاصا كبيرا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وقال تشنغ "إن معايير الخروج لا تتوافق مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي فقط، ولكنها تتوافق أيضا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية".

وأضاف الطبيب الصيني، أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يوما في مواقع العزل، وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.

المصدر: "شينخوا"

#فيروس كورونا #الصين

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