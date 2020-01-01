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بعد اشاعة وفاته:كيم جونغ أون يشكر عمالا وموظفين بمدينة ساميزيون

الأحد 26 أبريل 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اشاعة وفاته:كيم جونغ أون يشكر عمالا وموظفين بمدينة ساميزيون


بيونغ يانغ/وكالات/

أفاد الراديو الرسمي الكوري الشمالي صباح الأحد بقيام "الرفيق كيم جونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين " في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته.

وقالت وكالة أنباء الجارة الجنوبية رينهاب أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.

وقالت الإذاعة إن "الرفيق كيم جونغ أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون". وكان بنفسه شارك في الحفل رسميا بناء المدينة  الجديدة  في نهاية العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا.

ولا توجد تقارير جديدة حول مشاركة رئيس مجلس الدولة لكوريا الديمقراطية في المناسبات العامة أو حول رحلاته في أنحاء البلاد. وتم نشر آخر صورة للزعيم على موقع CTAC الإلكتروني في 12 أبريل حيث نشرت صور خلال جولة تفتيش فوج القوات الجوية.

وبعد أن ذكرت صحيفة ديلي إن كيه الكورية الجنوبية أن كيم جونغ أون يخضع للعلاج بعد عملية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ، بدأت الشائعات حول سوء الحالة الصحية لزعيم كوريا الديمقراطية تنتشر في عدد من وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. بل وذهبت بعض وسائل الإعلام ، مستشهدة بمنشورات على شبكات وسائل التواصل الاجتماعية ، بنشر الشائعات حول وفاة زعيم كوريا الديمقراطية.
وذكرت وكالة رينهاب نقلا عن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية أن الأنباء التي تفيد بأن رئيس كوريا الديمقراطية يعاني من مشاكل صحية خطيرة غير صحيحة.

المصدر: نوفوستي

#كيم جونغ أون #كورونا #كوريا الشمالية #سامزيون

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