اللجنة الوطنية: "اليونسكو" تزيد مساهمتها في المنح المقدمة لطلبة دولة فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأحد، عن زيادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لمساهمتها في المنح المقدمة لطلبة دولة فلسطين، والتي تأتي في إطار المساعدات السنوية الطارئة، وتندرج ضمن برنامج المشاريع المساهمة لمنظمة اليونسكو للعام 2020-2021، ويجري التنسيب لها من خلال اللجنة الوطنية ضمن معايير ومحددات تضعها "اليونسكو".

وأضافت اللجنة، في بيان، أن قرار "اليونسكو" بزيادة مساهماتها، جاء استجابة لطلب تقدمت به اللجنة الوطنية لتقديم مزيد من الدعم للطلبة الفلسطينيين في ظل التحديات المضاعفة والأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين.

من جانبه، ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري، جهود مكتب "اليونسكو" لدى دولة فلسطين على متابعتهم الحثيثة للرسالة التي رفعتها اللجنة للمديرة العامة، بالإضافة أيضا لجهود مندوبية فلسطين الدائمة لدى منظمة اليونسكو في باريس، وأيضا العمل الدؤوب لكافة العاملين من طواقم اللجنة الوطنية ومتابعتهم الحثيثة والفعالة للبرامج والمشاريع الخاصة بدولة فلسطين، مثمنا هذا التعاون الوثيق ما كافة الأطراف لصالح خدمة أبناء شعبنا وكافة شعوب الأرض.

وأضاف أبو زهري أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة أيضا لانتشار جائحة كورونا، وما تطلبه من تضافر كل الجهود في العمل مع المنظمات الدولية المتخصصة لتوفير كل عوامل الدعم والاسناد الذي توفره هذه المنظمات لصالح كافة الدول بما فيها دولة فلسطين.