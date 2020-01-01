رام الله / سما /

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وارتفاع حالات التعافي إلى 105 من أصل 495 مصابا، تصدّر عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأحد.

وركّزت الصحف على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية، وذلك في رسالة لأمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان مع نظيره التركي وملك البحرين

- تسجيل 11 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات التعافي إلى 105

- عريقات: استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرمحمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي

- تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين اليوم

- إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم

- رجل الأمن في مواجهة "كورونا".. عندما تفوز الإنسانية

- كره يستهدف حاجز المحبة..!

- في رسالة لأبو الغيط: غوتيريش يؤكد رفضه ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

- السفير اللوح يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى تحرير سيناء

- مآسي الشتات الممتدة: الفلسطينيون النازحون من سوريا يناشدون الأونروا والمؤسسات الدولية وضع برنامج إغاثي شامل لهم

- زملط يبحث مع وزير بريطاني التداعيات المدمرة لمخطط الضم الإسرائيلي

- وفيات "كورونا" تتجاوز الـ 200 ألف و"الصحة العالمية" تحذّر من إصدار وثائق مناعة

- لأول مرة.. مدرس فلسطيني يحصل على شهادة المعلم الخبير من مايكروسوفت

- ملف تحقيق جديد ضد نتنياهو

"الأيام":

- 11 إصابـة جديـدة بفيروس كـورونــا في الخليل والقدس وتسجيل حالتي تعاف

- وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

- إصابتـان برصاص الاحتلال فـي كفر قـدوم، مستوطنون ينصبون خيمة في أرض بالجبعة

- في رسالة لأبو الغيط: غوتيريس يؤكد رفضه ضـم إسرائيل أراضـي فلسطينية

- سلفيت: وفاة عامل مصري بظروف غامضة بمستوطنة "بركان"

- إعلام الصين يتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

- النيابة تستعد لفتح ملف فساد جديد ضــد نتنياهو

- الأردن يوصي مواطنيه بوضع الكمامات في الأماكن العامة

- زملط يطالب بريطانيا بموقف واضح لمنع إسرائيل من الإقدام على الضم

- رئيس "الموساد": أزمة "كورونــا" في دول عربية أخطر من المعلن

- "داعش" يحرق مواطنا وهـو حي فـي سينـاء

- إسرائيل: 5 وفيات جديدة و240 إصابة خلال 24 ساعة

- 4 إصابات جديدة بـ "كورونــا" في كفر كنا وتحـذيــر مـن تفشـيـه فـي الـنـقـب

- إسرائيل: ليتسمان "يتخلى" عن وزارة الصحة مقابل "البناء والإسكان"

- تغريم أكثر من 50 ألف إسرائيلي لمخالفتهم تعليمات "كورونا"

- "كاحول الفان": ترمب لن يسمح لنتنياهـو بضـم أراض فـي الضـفـة

- روحاني: على إيران التخطيط لاحتمال استمرار أزمة كورونا حتى آذار القادم

- "الصحـة العالمـيـة": لا إثـبـاتـات على مناعة من أصيب بـ "كورونا"

- "كورونا" في العالم: أكثر من 202 ألف وفاة ونحو مليونين و907 آلاف مصاب

- دراسة تتوقع مواعيد انتهاء جائحة "كورونا" في دول عربية

"القدس":

- اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في يطا

- غوتيريش يؤكد لأبو الغيط رفضه ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

- الرئيس يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان مع ملك البحرين ونظيره التركي

- باسم الرئيس: السفير طوباسي يسلم رسالة تهنئة بعيد الفصح لرئيس أساقفة اليونان وممثل البطريرك المسكوني

- إصابتان برصاص الاحتلال بكفر قدوم وإطلاق النار على مزارعين في قطاع غزة

- النيابة الإسرائيلية تستعد لفتح تحقيق جديد ضد نتنياهو

- إنهاء الحجر الصحي لـ 8 متعافين ولا إصابات جديدة في قطاع غزة

- "الخارجية": 1070 إصابة بكورونا و53 حالة وفاة وتعافي 301 في صفوف جالياتنا

- ضوء أخضر أميركي لحكومة الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية

- 4 سيناريوهات إسرائيلية محتملة لما بعد "أزمة فيروس كورونا"

- "بتسيلم": ارتفاع حادّ في عنف المستوطنين خلال نيسان بمشاركة جنود الاحتلال.. وتقطيع 300 شجرة زيتون

- "ازرق ابيض": ترمب لن يسمح لنتنياهو بضمّ الضفة الغربية

- 199 حالة وفاة و15298 إصابة بكورونا في اسرائيل

- درعي: بحث تقليص مدة الإغلاق المسائي خلال شهر رمضان في البلدات العربية

- أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم ... والولايات المتحدة الأكبر عددا