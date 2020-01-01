إسرائيل : تخفيف القيود اعتبارًا من اليوم ومقترحات باستئناف الدراسة

القدس المحتلة / سما /

تبدأ إسرائيل اليوم الأحد، تطبيق القرارات الوزارية الحكومية بتخفيف القيود المفروضة بفعل أزمة كورونا.

وتسمح القرارات التي اتخذت منذ أيام بفتح المطاعم دون السماح بتناول الطعام داخلها، إلى جانب فتح محال الصرافة ومعارض السيارات وصالونات الحلاقة والتجميل، بحسب ما ذكرت قناة ريشت كان.

كما سيتم بشكل تدريجي فتح بعض الأعمال الأخرى كالعيادات الطبية الشخصية للأطباء، وعمل الأخصائيين الاجتماعيين بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وسيتم التأكيد مجددًا على التعليمات الخاصة بعدم التجمهر وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد بين كل شخص وآخر.

وفي ذات السياق ستدرس الحكومة الإسرائيلية اليوم، الخطوط العريضة لتنفيذ خطة تهدف لاستئناف الدراسة العامة بعد أن سمح باستئنافها في المدارس الخاصة.

كما تقرر زيادة عدد قوات الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمساعدة الطواقم الطبية في منطقتي بيت شيمش في القدس، ونتيفوت بغلاف غزة، لاستمرار وجود عدد من الإصابات فيها.