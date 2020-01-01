الصحة الإسرائيلية : 199 حالة وفاة و15298 إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، عن تسجيل 5 حالات وفاة و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15298 إصابة من بينها من 199 حالة وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 8439 وصفت حالتهم بالطفيفة، و98 حالة متوسطة، و127 حالة خطيرة، من بينهم 99 شخصا موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 6435 شخصًا للشفاء".

ويظهر من المعطيات تباطؤ في انتشار الفيروس، حيث انخفضت نسبة الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 2.12% وانخفضت الإصابات المتوسطة بنسبة 3.92%.

وانخفضت الإصابات الخطيرة بنسبة 7.3%، كما سجلت الحالات التي تتطلب وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي انخفاضا بنسبة 1.4%، فيما انخفضت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" بنسبة 2.58%.

ولفتت الوزارة إلى أن 408 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5693 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1762 شخصا، في حين تدرس الطواقم الطبية ملفات 801 مصابا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الإصابة بكورونا في البلاد أول من أمس، الخمس بلغ 13861 فحصا، فيما انخفض أمس، الجمعة وبلغ 11799 فحصًا