حزب العمل يتخذ اليوم قراره بشأن الانضمام للحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ينعقد المؤتمر العام لحزب العمل اليساري الإسرائيلي، اليوم الأحد، لتقرير مصير وضع الحزب بشأن الدخول في حكومة وحدة يقودها بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بعد الاتفاق الأخير بين الجانبين.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن 3800 من أعضاء الحزب سيشاركون في التصويت بشأن إمكانية انضمام الحزب للحكومة، حيث سيشارك كل من عمير بيرتس زعيم الحزب وإيتسيك شمولي، كممثلين عن الحزب بالحكومة في حال تم الموافقة على ذلك.

وقدمت ميراف ميخائيلي وميشال بيران اقتراحًا بأن يكون الاقتراع سري وتغيير صياغة السؤال الذي سيطرح على أعضاء المؤتمر بإظهار حقيقة أن هذه الحكومة سيقودها نتنياهو.

ويشير الموقع العبري إلى أن هناك نحو 40 من رؤساء البلديات في أنحاء دولة الاحتلال أبدوا تأييدهم لدخول بيرتس الحكومة.