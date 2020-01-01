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مباحث التموين تُحرر 9 محاضر ضبط لتجار مُخالفين

السبت 25 أبريل 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث التموين تُحرر 9 محاضر ضبط لتجار مُخالفين


غزة / سما /

حررت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، 9 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والمحلات التجارية.

وجاءت محاضر الضبط بحق التجار، على إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.

وأوضحت الدائرة، أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق والمولات الكبيرة، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار.

في سياق متصل، حررت مباحث التموين إخطارا بالإغلاق لمحل عمل جاتوهات، لعدم التزامه بمعايير النظافة وعدم توفر الشروط الصحية في داخله.

#مباحث التموين #غزة

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