  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انهيارات أرضية في كينيا تودى بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين

السبت 25 أبريل 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيارات أرضية في كينيا تودى بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين


نيروبي /سما/

 أدت موجة من الأمطار الغزيرة في كينيا إلى عدة انهيارات أرضية أدت اليوم السبت إلى وفاة عشرة أشخاص آخرين على الأقل.

وقال الرئيس الكينى أوهورو كينياتا اليوم السبت إن إجمالى عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مقاطعتى إلجيو ماراكويت وبوكوت الغربية في غربى البلاد وصل إلى 29 وفاة.

وأضاف الرئيس أن الحكومة ما تزال تبذل جهودها لدعم الأسر والبلديات المتضررة في أنحاء البلاد.

يسود الآن في كينيا ودول شرق أفريقيا طقس موسم الأمطار الذي يستمر غالبا من نيسان/ أبريل حتى أيار / مايو.

وقال كينياتا: "إن خطر الفيضانات والانهيارات الطينية يتزايد".

#كينيا #انهيارات أرضية

الأكثر قراءة اليوم

"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول

أعراض جديدة بالجسم قد تدل على الإصابه بفيروس كورونا

فؤاد : مخصصات "الشعبية" حق لها وقرار الرئيس عباس "ظالم وفردي"

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد مشعل..

أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت

"كاحول لافان" : ترامب لن يسمح لنتنياهو بضمّ الضفة الغربية

بتهمة التعاون مع الامن.."داعش" يحرق مواطنا وهو حي في سيناء

الأخبار الرئيسية

البلوك

غزة: 13.68 مليون دولار خسائر الصناعات الإنشائية خلال ثلاثة أشهر

بيبي

من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟

1070 إصابة و53 حالة وفاة 301 متعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم

شاهد..11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

ايجاز غزة

شاهد.. الاعلام والمعلومات الحكومي: خروج 8 حالات متعافية من الحجر الصحي وخطر تفشي كورونا في غزة وارد