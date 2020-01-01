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سلفيت: وفاة مصري بظروف غامضة بمستوطنة "بركان"

السبت 25 أبريل 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: وفاة مصري بظروف غامضة بمستوطنة "بركان"


سلفيت /سما/

قال محافظ سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة عبد الله كميل، مساء السبت، إن عاملاً مصرياً يعمل في مستوطنة بركان المقامة على أراضي المحافظة، توفي في ظروف غامضة.

وكتب كميل على حسابه في "فيسبوك"، أنه وقبل قليل طلب الاسرائيليون من الجانب الفلسطيني في سلفيت إرسال سيارة إسعاف لنقل جثه من مستوطنة بركان.

وأشار إلى أنه أعطيت تعليمات بعدم نقل الجثة لأن هذا شأنهم والشخص لا نعرف كيف توفي وأسباب وفاته؟ ومن هو؟.

وأوضح أنه تبين بعد ذلك أنه ليس فلسطيني، وأنه عامل مصري ما اضطرهم لأخذ جثته وبناء عليه يتم التواصل مع السفارة المصرية من أجل القيام باللازم.

ودعا كافة الجهات رسمية أو أهلية أو خاصة لعدم نقل أي جثة أو مصاب فلسطيني يعمل في المستوطنات إلا بقرار المحافظ.

ونبه إلى أنه تكررت عمليات إخراج مصابين أو مشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" من المستوطنات، مضيفاً "نحن لا نعمل عند الإسرائيليين ويجب عليهم هم علاج العمال الذين يعملون في مصانعهم وليس الجانب الفلسطيني".

#محافظ سلفيت #الضفة الغربية #مستوطنة بركان #وفاة عامل #مصر

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