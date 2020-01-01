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السفير اللوح يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى تحرير سيناء

السبت 25 أبريل 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى تحرير سيناء


القاهرة /سما/

 هنأ سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، مصر رئيسا وجيشا وشعبا لمناسبة الذكرى الـ38 لتحرير سيناء.

وأعرب السفير اللوح في تصريح صدر، اليوم السبت، عن أمله أن تعود هذه الذكرى الوطنية على شعب مصر الشقيق بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار، وأن يوفّق القيادة المصرية بالاستمرار في صناعة النهضة الحديثة في شتى المجالات.

وثمن اللوح دور جيش مصر العظيم وتضحياته الجسام بشهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل استعادة التراب الوطني المصري، مؤكدا أن الجيش المصري يشهد له التاريخ أنه صنع تاريخا بطوليا مشرفا مدافعا عن قضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.

#السفير اللوح #مصر #تحرير سيناء #الجيش المصري

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