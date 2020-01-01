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الأردن: ثلاث إصابات جديدة بـ"كورونا" و6 حالات شفاء

السبت 25 أبريل 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: ثلاث إصابات جديدة بـ"كورونا" و6 حالات شفاء


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن، وهي لسائقي شاحنات على الحدود قادمين من دول مجاورة بينهم أردنيين وعربي.

وأضاف جابر، أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء في المملكة إلى 332 حالة.

وأوضح أن اجمالي الاصابات في المملكة ارتفع إلى 444 حالة، بينها 332 حالة شفاء، و7 وفيات، ليتبقى 105 حالات على أسرة الشفاء.

يشار إلى أنه تم إجراء 2569 فحصا في الأردن اليوم السبت، ليترفع العدد الاجمالي للفحوصات منذ بداية الأزمة إلى 63737 فحص كورونا.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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