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مصانع الديتول ردا على ترمب : معقماتنا غير صالحة للاستخدام الآدمي

السبت 25 أبريل 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصانع الديتول ردا على ترمب : معقماتنا غير صالحة للاستخدام الآدمي


سما / وكالات/

حذرت الشركة التجارية " آر. بي" صاحبة مطهرات مثل الديتول وأيضا اللايسول من أن منتاجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، مطالبةً الجميع بعدم شرب منتجاتها.

و استنكرت "أر..بي"، و هي أكبر شركة مصنعة للمطهرات في العالم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقن أجسام مرضى كورونا بالمطهرات لمواجهة الوباء.

وأصدرت الشركة بياناً تحذيرياً، أمس الجمعة، من أي استهلاك لمنتجاتها التعقيمية قائلة إنه يأتي عقب "تكهنات برزت مؤخراً ونشاط على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي يومي حول تطورات فيروس كورونا الجديد: "أرى المعقمات التي تقضي عليه (الفيروس) بأقل من دقيقة، هل يمكننا القيام بأمر كهذا عبر حقنة داخلية أو تنظيف، سيكون البحث في هذا مثيرا للاهتمام.. هذا مثير للاهتمام بالنسبة لي".

و أثار اقتراح ترامب إجراء دراسة لاستخدام المطهر في حقن كعلاج محتمل للعدوى بفيروس كورونا، سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية.

ويذكر أن مسؤولا بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قال للزميل اندرسون كوبر لـCNN: "بالتأكيد لا أوصي بإدخال المعقمات إلى داخل الأجساد".

#ترامب #المطهرات #فيروس كورونا #ديتول

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