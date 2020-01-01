إصابة شابين خلال مواجهات في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

اصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، السبت، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد اقتحامهم لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة باعداد كبيرة من اكثر من اتجاه تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى اصابة شابينبالاعيرة المعدنية احدهم في الرقبة والاخر في الوجه نقلا على اثرها الى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج.

واوضح شتيوي ان جنود الاحتلال تعمدوا اطلاق الرصاص الحي صوب خزانات مياه الشرب على اسطح المنازل مما ادى الى اعطاب 4 منها ليرتفع عدد الخزانات التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية الى 20 خزانا.