"الصحفيين" تستنكر احتجاز الأمن بغزة طاقم تلفزيون فلسطين

غزة / سما/

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قيام الامن بغزة احتجاز طاقم تلفزيون فلسطين خلال اعداد تقرير علامي عن اجواء رمضان في سوق جباليا شمال قطاع غزة.

وفي افادة لنقابة الصحفيين قال طاقم تلفزيون فلسطين: ان شرطة الشرطة اعتقلت الزميلين محمد ابو حطب مراسل تلفزيون فلسطين والمصور محمد نصار وتم اقتيادهما الى مركز شرطة جباليا بحجة التصوير بدون ترخيص.

وأكدت اطلاق سراحهما بعد الضغط عليهما واجبارهما على التوقيع على تعهد خطي بعدم التغطية الخارجية الا بتصريح مسبق من داخلية غزة، الامر الذي يعبر انتهاك للحريات الاعلامية مع سبق الاسرار والترصد تمارسها حركة حماس بحق تلفزيون فلسطين.

وحملت النقابة حركة حماس "المسؤولية الكاملة عن هذا الاجراء التعسفي"، مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية وفصائل العمل الوطني الى استنكار هذه الاجراءات والعمل على وقفها والسماح بحرية العمل الاعلامي لتلفزيون دولة فلسطين كما كل وسائل الاعلام الاخرى، ووقف التدخل في عمل تلفزيون دولة فلسطين.