الشرطة تغلق 50 محلا تجارياً وتقبض على شخص في جنين

جنين / سما/

أغلقت الشرطة اليوم 50 محلاً تجارياً، وألقت القبض على شخص، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذها للتعليمات وللقرارات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وتخلل ذلك إغلاق 50 محلاً تجارياً وإلقاء القبض على شخص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.