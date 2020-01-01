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الكنيسة الارثوذكسية: لا نحبذ زيارة الآباء الكهنة للمستشفيات

السبت 25 أبريل 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيسة الارثوذكسية: لا نحبذ زيارة الآباء الكهنة للمستشفيات


القدس المحتلة / سما /

قالت الكنيسة الارثوذكسية في مدينة القدس، السبت، "إننا لا نحبذ ان يقوم الاباء الكهنة بزيارة المستشفيات خلال الفترة القادمة حيث ان بعضا منهم تعود على زيارة المستشفيات لمناولة المرضى والصلاة والدعاء من اجل شفائهم".

وأوضحت الكنيسة في بيان توضيح لأبناء الرعية الارثوذكسية في مدينة القدس حول زيارة الاباء الكهنة للمستشفيات في المدينة المقدسة: إننا يجب ان نحمي الكهنة من التعرض للخطر ولكي لا يكونوا هم ايضا سببا في نقل هذا الوباء للاخرين، فإننا ننصح بتجنب زيارة المستشفيات خلال الفترة القادمة حتى انحسار هذا الوباء علما ان هنالك حالات كثيرة لمصابين بالكورونا في مستشفيات القدس.

وأضافت الكنيسة، ورغبة من الاباء الكهنة بتأدية واجبهم الروحي تجاه المرضى الذين يطلبون المناولة والصلاة والدعاء فإننا نطلب منكم التواصل مع مكتب الكاتدرائية في القدس لكي يقوم الاباء برفع الصلاة والدعاء من اجل المرضى في القداس الالهي وتلاوة صلاة دعاء خاصة من اجل شفاءهم امام القبر المقدس .

ودعت الكنيسة الآباء الكهنة إلى تفهم هذا الاجراء الاستثنائي في هذه المرحلة العصيبة لاننا لا نريد للكهنة ان يتلقوا هذا الفيروس وان يكونوا سببا في نقله للاخرين.

وقالت في بيانها: "يمكننا ان نصلي من اجل المرضى في كنائسنا وان نذكرهم في القداس الالهي وان نقيم صلاة البراكلسي من اجل شفاءهم دون ان يتعرض احد للخطر".

#الكنيسة الارثوذكسية #فيروس كورونا #الاباء الكهنة #المشافي

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