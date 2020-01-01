الاقتصاد تصادر مفرقعات وألعاب اطفال ممنوعة بخانيونس

غزة / سما /

قامت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في "الاقتصاد الوطني" بمحافظة خانيونس بالتعاون مع مباحث التموين بحملة على محلات بيع الألعاب الأطفال.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في تقريرها اليومي ، انه تم ضبط ومصادرة كمية من الألعاب أطفال ممنوعة من التداول داخل المحلات والأسواق، وذلك لما تشكله هذه الالعاب من خطر على سلامة الأطفال وتسبب إصابات جسدية على الأطفال.

وقالت انه تم تحرير محضر ضبط ومصادرة بالكميات وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص

وناشدت وزارة الاقتصاد ،التجار ومروجي هذه البضائع بعدم تداولها او بيعها للأطفال والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وذلك للحفاظ على سلامة الأطفال.

وقامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 9 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 128 منشأه تجارية ، وتم تحرير 8 محاضر ضبط، و8 محاضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وتستمر طواقم الوزارة بتنظيم الجولات الميدانية للمراقبة والتفتيش على المحلات التجارية ومخازن التجار.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، إنهم يعملون في كل الأوقات لحماية المواطن من الاستغلال بالأسعار والمواصفات الخاصة بالبضائع المتوفرة في الأسواق. وأضاف أن طواقم الوزارة وضعت ضمن خطتها تكثيف الجهود خلال شهر رمضان المبارك، لحماية المواطنين وعدم استغلالهم.

واوضح أبو موسى أن الطواقم ستقوم بحملات صباحية وأخرى مسائية للرقابة على جودة المنتجات ومدى تطابقها للمواصفات الصحيحة، وضبط الأسعار في الأسواق.