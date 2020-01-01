المطران حنا: ندعو لرفع القيود بشكل تدريجي عن المواطنين

القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، السبت، إن القرارات والاجراءات الاحترازية التي اتخذت بهدف مواجهة وباء الكورونا انما هي ضرورية بهدف محاصرة ومعالجة هذا الوباء وبعد مرور اكثر من شهر ونصف على هذه القرارات الاحترازية ومنع التجوال فإننا ندعو الى البدء بخطوات تدريجية لرفع القيود عن المواطنين لكي يعودوا الى اعمالهم واشغالهم تدريجيا مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الامور الوقائية .

وأضاف في تصريح له، "ان شعار (خليك في البيت) لا يمكن ان يبقى الى الابد، فهؤلاء الباقون في منازلهم في حالة الحجر الصحي الجماعي انما هم معيلون لاسر وعليهم التزامات مالية ومعيشية وبالتالي وجب على الجهات المختصة ان تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع المعيشية للمواطنين مع التشديد على كافة الامور الوقائية والصحية الضرورية .

وتابع، "لا يمكن ان تبقى وان تستمر حالة الحجر الصحي الالزامي والجماعي اكثر من ذلك فالناس تعيش في ضائقة مالية ومعيشية واجتماعية وقد تكون هنالك تداعيات نفسيه ايضا على هؤلاء المحجورين في منازلهم".

وقال: إن الجهات الرسمية المختصة مطالبة بإيجاد وسيلة وطريقة جديدة للتعاطي مع هذا الوباء بحيث تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الوقائية لمنع انتشاره وفي نفس الوقت رفع القيود تدريجيا عن المواطنين لكي يتنفسوا الصعداء ويعودوا الى حياتهم الطبيعية تدريجيا دون تجاهل الوسائل الوقائية المطلوبة في هذه المرحلة.