خبيرة تغذية: هذه المادة البسيطة تضر النساء

موسكو/وكالات/

دعت يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية النساء إلى التحكم بكمية استهلاك الملح، لأنه يخلق مشكلات في عمل القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للخبيرة، الطعام المالح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وقالت موضحة " يحصل هذا بحجز الصوديوم السوائل، ما يؤدي إلى تورم الأوعية والخلايا الظهارية. وتقل كمية

الدم التي تصل إلى أعضاء الجسم، لأن الشعيرات الدموية مضغوطة نتيجة تورم الأنسجة التي حول الأوعية الدموية.

ومن أجل تخفيض مستوى ضغط الدم واستعادة تدفقه بصورة طبيعية، تبدأ منظومة الغدد الصماء بإفراز الادرينالين بكميات كبيرة. إضافة لهذا يتسبب الماء الزائد بزيادة الدم، ما يجبر القلب على ضخ كمية أكبر من الدم. ويؤدي بالنتيجة إلى ظهور تشنجات في الأوعية الدموية وثقل إضافي على القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم وصداع في الرأس".

وتضيف الخبيرة، علاوة على هذا، يتسبب الملح الزائد بتكون الحصى في الكلى وترقق العظام.

وقالت محذرة، "إذا كانت كمية الصوديوم عالية في الطعام الذي نتناوله، تطرح مع البول نسبة عالية من الكالسيوم إلى خارج الجسم. فتتكون الحصى في الكلى وهشاشة العظام وضعف الأظافر وتساقط الشعر. كما أن وزن المرأة يزداد خلال فترة الدورة الشهرية. نعم يجب أن يحصل، ولكن إذا كانت كمية الملح في الجسم زائدة يكون الوزن أكبر".

لكن الخبيرة في نفس الوقت لا تنصح بالتخلي عن الملح. لأن قلته في الجسم تؤدي إلى انخفاض نشاط الخلايا العصبية وإنتاج الأنسولين، وكذلك سوء امتصاص الفيتامينات من الطعام واضطراب التوازن المائي - الملحي في الجسم.

المصدر: نوفوستي