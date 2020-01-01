  1. الرئيسية
  2. الصحة

عالم روسي: من هو العدو اللدود والصديق الحميم لفيروس كورونا؟

السبت 25 أبريل 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم روسي: من هو العدو اللدود والصديق الحميم لفيروس كورونا؟


موسكو/وكالات/

أشار رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية في معهد العلوم الكيميائية، فسيفولود بيلوؤوسوف، إلى "الصديق الحميم" و"العدو اللدود" لفيروس كورونا .

وأوضح أن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد – 19"  لا يمكن أن يعيش من دون رطوبة. لكن الصابون العادي يقضي عليه.


وقال العالم إن الكثير يتساءل هل ينقل الفيروس عن طريق مواد مختلفة مثل قبضات الأبواب وأزرار المصاعد وما إلى ذلك؟ وأوضح أن الأمر يتوقف على رطوبة تلك المواد ورطوبة الهواء المحيط بها.

وأضاف قائلا إن الفيروس التاجي الجديد وغيره من الفيروسات التاجية ينتمي إلى ما يسمى بـ "فيروس  المغلف" شأنه شأن فيروس الإنفلونزا. ويعني ذلك أن جزءا من الفيروس يتوغل إلى غشاء خلية مضيفة وينقل إليه بروتيناته اللازمة لتلويث خلية أخرى.

وأعاد إلى الأذهان أن غشاء الخلية الذي يصبح غشاء للفيروس أيضا، يمكن أن يقتله فورا أي صابون. أما صديق الفيروس فهو الرطوبة، إذ أن الفيروس لا يمكن أن يعيش إلا في بيئة رطبة. أما أي بيئة جافة فتقتله كما الصابون والكحول.

 لذلك فإن القطرات الصغيرة الرطبة هي وسيلة رئيسة لانتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.

وأوضح العالم أنها ليست جسيمات من الفيروس تطير في الهواء بل تنتشر فيه قطرات صغيرة جدا تحتوي على مئات وآلاف الفيروسات. لذلك فإن القناع الطبي الواقي يضع حاجزا أمام الفيروس ويجفف تلك القطرات، ويحد من احتمال انتقالها إلى الإنسان.

المصدر:  كومسومولسكايا برافدا

#كورونا #صديق #رطوبة #عدو

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح حقيقة ما جرى بمركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال القطاع

المفتي العام يعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال

أعراض جديدة بالجسم قد تدل على الإصابه بفيروس كورونا

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد مشعل..

"كاحول لافان" : ترامب لن يسمح لنتنياهو بضمّ الضفة الغربية

أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

ايجاز غزة

شاهد.. الاعلام والمعلومات الحكومي: خروج 8 حالات متعافية من الحجر الصحي وخطر تفشي كورونا في غزة وارد

"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول

فؤاد : مخصصات "الشعبية" حق لها وقرار الرئيس عباس "ظالم وفردي"

تقرير: ضوء أخضر أميركي لحكومة الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية