الطب الوقائي : عدم الالتزام بالحجر سبب إصابات كورونا الأخيرة

رام الله /سما/

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة د علي عبد ربه ان الاصابات التي سجلت بفيروس كورونا في فلسطين خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ناجمة عن عدم الالتزام بالحجر المنزلي ومخالطة الاشخاص المشتبه باصابتهم سواء من عمال الخط الاخضر او العاملين في المستشفيات الاسرائيلية.

وشدد عبد ربه في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، على ضرورة التباعد الاجتماعي باعتبار ان الفيروس ينتقل الى الاخرين دون ظهور اي اعراض على المصابين .

وبين عبد ربه ان عدد العينات التي يتم اخذها يوميا في ازدياد اذ تم يوم امس اخذ نحو 500 عينة من مخالطين متوقعا شفاء الكثير من المصابين خلال الايام المقبلة.

واكد عبد ربه على ضرورة التقيد بتعليمات السيد الرئيس ورئيس الوزارء بتجنب اقامة الولائم والتباعد الاجتماعي، معتبرا ان وقوف المواطنين امس امام محال الحلويات مخالف لتلك التعليمات التي يحب الالتزام بها لعدم تفشي الفيروس.