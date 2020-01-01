  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطب الوقائي : عدم الالتزام بالحجر سبب إصابات كورونا الأخيرة

السبت 25 أبريل 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي : عدم الالتزام بالحجر سبب إصابات كورونا الأخيرة


رام الله /سما/

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة د علي عبد ربه ان الاصابات التي سجلت بفيروس كورونا في فلسطين خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ناجمة عن عدم الالتزام بالحجر المنزلي ومخالطة الاشخاص المشتبه باصابتهم سواء من عمال الخط الاخضر او العاملين في المستشفيات الاسرائيلية.
وشدد عبد ربه في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، على ضرورة التباعد الاجتماعي باعتبار ان الفيروس ينتقل الى الاخرين دون ظهور اي اعراض على المصابين .
وبين عبد ربه ان عدد العينات التي يتم اخذها يوميا في ازدياد اذ تم يوم امس اخذ نحو 500 عينة من مخالطين متوقعا شفاء الكثير من المصابين خلال الايام المقبلة.
واكد عبد ربه على ضرورة التقيد بتعليمات السيد الرئيس ورئيس الوزارء بتجنب اقامة الولائم والتباعد الاجتماعي، معتبرا ان وقوف المواطنين امس امام محال الحلويات مخالف لتلك التعليمات التي يحب الالتزام بها لعدم تفشي الفيروس.

#دائرة الطب الوقائي #كورونا #الحجر المنزلي

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح حقيقة ما جرى بمركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال القطاع

الشرطة بغزة: إلقاء القبض على مشتبه به بقتل طفل شمال القطاع

المفتي العام يعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال

أعراض جديدة بالجسم قد تدل على الإصابه بفيروس كورونا

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد مشعل..

"كاحول لافان" : ترامب لن يسمح لنتنياهو بضمّ الضفة الغربية

أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت

الأخبار الرئيسية

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

ايجاز غزة

شاهد.. الاعلام والمعلومات الحكومي: خروج 8 حالات متعافية من الحجر الصحي وخطر تفشي كورونا في غزة وارد

"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول

فؤاد : مخصصات "الشعبية" حق لها وقرار الرئيس عباس "ظالم وفردي"

تقرير: ضوء أخضر أميركي لحكومة الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية