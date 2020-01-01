الرئيس ونظيره التركي يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان

رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرئيس التركي، خلال الاتصال، عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر المبارك وقد تحققت أماني وتطلعات شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يمكن شعبنا من تجاوز محنة جائحة "كورونا".

بدوره، هنأ الرئيس عباس، نظيره التركي بحلول الشهر المبارك، داعيا الله أن يوفقنا جميعا في مواجهة جائحة "كورونا" والتغلب عليها، متمنيا لبلده مزيدا من التطور والازدهار.

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيس أردوغان على المساعدات الطبية التي سنستلمها من تركيا خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وما أعلن من مخططات لضم أراض فلسطينية، وكيفية مواجهتها.

وجرى تنسيق المواقف بين الطرفين حول مؤتمر دول عدم الانحياز المفترض عقده في الرابع من شهر أيار/ مايو المقبل.