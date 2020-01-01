الفلسطينيون ما بين خطر الكورونا ومخاطر الاحتلال..د.ابراهيم ابراش

نتفهم انشغال القيادة الفلسطينية بوباء الكورونا وتداعياته وسبل مواجهته بما هو ممكن ومتاح من الإمكانيات ،كما نقدر الانجازات التي يتم تحقيقها لمواجهة الكورونا بالرغم من الارتباكات المصاحبة للإجراءات المتخذة تشبها ًبما هو معمول في الدول المتقدمة بدون الأخذ بعين الاعتبار التباين في الظروف والإمكانيات ،إلا أن المطلوب إنجازات في مواجهة الخطر أو التحدي الاستراتيجي وهو الاحتلال وصفقة ترامب نتنياهو .

إن كنا لا نقلل من أهمية المظاهر الشكلانية أو التشبه بالدول المستقلة في الإجراءات المتخذة لمواجهة الكورونا أو في أي تصرفات أخرى ،إلا أنه يجب الحذر لأن هناك اختلاف كبير بين الوضع في فلسطين والوضع في بقية دول العالم ،ليس فقط من حيث الإمكانيات بل من حيث الأولويات في المخاطر المُهددة للأمة وللوجود القومي ،حيث دول العالم غير مهددة بوجودها القومي بالاحتلال ،وبالتالي يمكن اعتبار وباء الكورونا الخطر والتحدي الأكبر بالنسبة لها ،بينما الشعب الفلسطيني الوحيد في العالم الواقع تحت الاحتلال ولا يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة وبالتالي يعتبر تحدي الوباء في الدرجة الثانية من الأهمية بالرغم من خطورته .

انطلاقا ًمن ذلك فإن مهمة مواجهة خطر الاحتلال ومخططاته الاستيطانية وضم الأراضي لها الأولوية على أية مواجهة أو مهمة أخرى حتى وإن كانت وباء الكورونا ،أو على الأقل ألا يؤدي الانشغال بالكورونا لتجاهل الاحتلال ومخططاته ،لأنه مهما كانت تداعيات الكورونا فإن خطره يبقى آنياً حتى وإن طال أمده ،وحتى لو أدت تداعيات الوباء لتصعيد ومواجهات بين الدول الكبرى فإن نتائج المواجهة ستؤدي إلى تعديل في موازين القوى بين الكبار وإعادة تقاسم العالم ولا ضمانة بأن التغيير في النظام الدولي سيكون لصالح العرب بشكل عام أو لصالح الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص .

على القيادة الفلسطينية وكل الفاعلين السياسيين الاهتمام بالقضايا الوطنية الرئيسة وبالخطر الدائم والمتواصل الذي يهدد الوجود الوطني وهو الاحتلال والاستيطان ،وقد أشار السيد الرئيس أبو مازن إلى ذلك في خطابه في الثاني والعشرين من ابريل الحالي بمناسبة حلول شهر رمضان واعداً الشعب بأن القيادة لن تسكت في حال إقدام حكومة التحالف الصهيوني على ضم أراضي فلسطينية ،ولكن يبدو أن أي تهديد لإسرائيل لن يجدي ولن يكون له تأثير في ظل استمرار حالة الانقسام والشلل في النظام السياسي ،وهو وضع لا يوفر أي عناصر قوة للرد على المخططات الإسرائيلية .

الكورونا أصاب إسرائيل بدرجة أكبر من الفلسطينيين ومع ذلك لم تتراجع عن مخططاتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية وسياستها العدوانية والعنصرية ،وقد نجح تحالف اليمين في التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو وكان من بين بنود التوافق بين نتنياهو وغانتس تنفيذ مخطط ضم أراضي فلسطينية ومواصلة تنفيذ صفقة ترامب –نتنياهو من طرف واحد ، مما سيجعل من هذه الحكومة الأكثر خطراً على قضيتنا ومشروعنا الوطني ،كما أوضحنا ذلك وحذرنا منه في مقال سابق .

لم يقتصر الأمر على إسرائيل ،فقد أدى خطر وباء الكورونا وعبر العالم إلى حالة غير مسبوقة من التضامن الاجتماعي وتجاوز الخلافات السياسية ولو مؤقتاً ،إلا في الحالة الفلسطينية ،حيث لم يحرك الوباء طرفي المعادلة السياسية في الضفة وغزة للتفكير في آلية للمصالحة والتقارب ،وركب الجميع موجة تحدي الكورونا وكأنه لا توجد مخاطر وتحديات أكثر خطورة من الكورونا .

سيتم تجاوز خطر الكورنا اليوم أو غداً بالقضاء عليه أو التعايش معه كبقية الأوبئة والأمراض ،ولكن سيبقى الاحتلال والاستيطان والانقسام الداخلي واستمرار الصراع على السلطة والشرعية ،وسيقف الفلسطينيون في مواجهة أخطر حكومة إسرائيلية ،فماذا هم فاعلون ؟ .

إن استمرت الطبقة السياسية في الاشتغال والانشغال بالقضايا الطارئة وبتدبير أمور الحياة اليومية المعيشية فمعنى هذا أنها ارتضت أن تكون مجرد سلطة حكم ذاتي محدود وملتزمة بنصوص اتفاقية أوسلو بل وستبدو وكأنها متساوقة مع صفقة القرن ، إطالة هذا الحال سيؤدي لأن يستسلم الشعب للأمر الواقع والتعايش مع ما هو قائم وهو ما تسعى القوى المعادية لفرضه على شعبنا ،متسلحة بحالة عجز الطبقة السياسية وانشغال العالم بوباء الكورونا وبالأزمة الاقتصادية العالمية المرشحة لمزيد من التدهور .

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