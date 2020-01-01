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محمد إمام: محمد رمضان "بيستعبط"!

السبت 25 أبريل 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد إمام: محمد رمضان "بيستعبط"!


وكالات / سما /

قال الفنان محمد إمام ان الفنان محمد رمضان طلب منه أن يتوسط لدى والده الزعيم عادل إمام ليظهر كضيف شرف في مسلسله الجديد “فلانتينو”.

وأضاف إمام في لقاء صحافي إن رمضان طلب مشاركة والده كضيف شرف في أحد الأعمال الفنية، كي يكتب فى تاريخه أنه جسّد شخصية أمامه، قائلاً: “رمضان فعلاً كلمني في هذا الأمر لكنني لم أقل لأبي”.

وتابع إمام: “هو بيتكلم بيعمل نمرة وبيستعبط وبيقولها بالعشم وبيهزر، لكن أنا مقولتش لأبويا عادل إمام، ولأن إحنا كنا معرفة وعارفه”.

وأضاف: “رمضان حبيبي كنا شلة واحدة أنا وهو وهيثم زكي بس ظروف الدنيا فرقتنا مع إني معجب بأغانيه الأخيرة لكن أنا مركز جداً في التمثيل خليه هو نجم في الغنا وأنا نجم في السينما”.

وكان رمضان قد كشف عن طلبه من الزعيم عادل إمام أن يقف أمامه كضيف شرف في عمل فني في اتصال هاتفي لنجله محمد، مضيفاً أنه يتمنى تقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

#محمد إمام #عادل إمام #محمد رمضان

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