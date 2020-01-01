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الرئيس وملك البحرين يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان

السبت 25 أبريل 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس وملك البحرين يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان


رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، وملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ظهر اليوم السبت، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ الرئيس عباس، ملك البحرين بحلول الشهر المبارك، ومن خلاله للشعب البحريني الشقيق، داعيا الله أن يوفقنا جميعا في مواجهة جائحة "كورونا" والتغلب عليها، ومتمنيا لبلده مزيدا من التطور والازدهار.

بدوره، أعرب ملك البحرين عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر المبارك وقد تحققت أماني وتطلعات شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يمكن شعبنا من تجاوز محنة جائحة "كوفيد-19".

#الرئيس عباس #ملك البحرين #شهر رمضان

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