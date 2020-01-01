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"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول

السبت 25 أبريل 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف بغزة" تصدر تعميماً لجميع المؤذنين بشأن أذان الفجر الأول


غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم السبت، تعميمًا إلى جميع المؤذنين حول أذان الفجر الأول.

وأكدت الوزارة، في تعميمها على ضرورة الالتزام التام بموعد رفع أذان الفجر الأول، بحيث يُرفع قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي الذي يُعلن دخول الوقت، وذلك استثناءً في شهر رمضان.

ولفتت إلى أنه استثناءً في شهر رمضان يُرفع الأذان الأول قبل 60 دقيقة من الأذان الذي يعلن دخول الوقت، ثم بعد انتهاء الشهر الفضيل سيتم العودة إلى الوقت السابق وهو رفع الأذان الأول قبل 30 دقيقة من الأذان الذي يعلن دخول وقت الفجر.

وأوضحت أن هذا التعميم يأتي للتأكيد على المؤذنين بموعد الأذان الأول سيما ونحن في شهر رمضان المبارك، حتى لا يلتبس على الناس دينهم، ويقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل، مشيرةً إلى أن عدم توحيد الأذان الأول ربما يسبب إرباكًا لدى المواطنين.

ونوهت إلى أنه في حال تعذر رفع الأذان الأول في الموعد المحدد، يُمنع رفعه في غير الوقت المحدد حتى لا يتم إرباك الناس. منبهةً إلى أنه سيتم متابعة تنفيذه هذا التعميم من قبل أقسام المساجد بالمديريات ومفتشي المساجد.

#وزارة الاوقاف #رمضان #كورونا #المؤذنين #أذان الفجر #قطاع غزة

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