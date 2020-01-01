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أيسلندا تلغي صيد الحيتان مجددا هذا العام

السبت 25 أبريل 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيسلندا تلغي صيد الحيتان مجددا هذا العام


وكالات / سما /

تقرر إلغاء صيد الحيتان في أيسلندا هذا الصيف بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، حسبما أعلنت شبكة "ار يو في" التليفزيونية الأيسلندية يوم الجمعة.

ولن تقوم شركة "هفالور" المتخصصة في صيد الحيتان ، وهي الشركة الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك لتصديرها إلى اليابان، بصيد الحيتان أو معالجة لحوم الحيتان في أيسلندا هذا الصيف، للعام الثاني على التوالي.

وقال كريستيان لوفتسون الرئيس التنفيذي لشركة "هفالور" لصحيفة "ذا مورنينج بيبر "، حسبما ذكرت شبكة "ار يو في" الوطنية إن متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، جعلت معالجة الحيتان في أيسلندا "مستحيلة تقريبا".

وأوضح لوفتسون أن العاملين في محطة صيد الحيتان يحتاجون إلى العمل "على مسافة قريبة جدا معا" وسيتعين وضعهم جميعا في الحجر الصحي إذا تأكدت إصابة أي شخص بفيروس (كوفيد19-).

وأكد لوفتسون أنه على الرغم من هذه النكسة، فإن "البحث مستمر" في استخدام منتجات الحيتان.

#أيسلندا #الحيتان

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