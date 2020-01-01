سلطة جودة البيئة ترأس اجتماعا دوليا في اطار اتفاقية "بازل" الدولية

جنيف / سما /

ترأست سلطة جودة البيئة اجتماعا لمجموعة العمل الخاصة بالاطار الاستراتيجي لاتفاقية "بازل" بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وهي المجموعة التي انبثقت عن مؤتمر الأطراف 14 الخاص بالاتفاقية.

وتمثل فلسطين إلى جانب تايلند إقليم آسيا والباسيفيك في هذه المجموعة، حيث يمثلها مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة زغلول سمحان.

وعقد الاجتماع على مدار الثلاثة أيام الماضية عبر تقنيات العمل عن بعد، وذلك بهدف تقييم مدى تنفيذ هذه الاتفاقية والالتزام بها منذ العام 2012 وحتى العام 2020.