كهرباء غزة تطلق حملة خصم على الفواتير خلال شهر رمضان

غزة / سما /

أطلقت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، يوم السبت، حملة خصم على الفواتير، خلال شهر رمضان المبارك 2020م

وأوضحت في بيان صحفي، أن الحملة تبدأ من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، ولمدة شهر واحد فقط، ويكون الدفع نقداً وعلى دفعة واحدة فقط.



شروط حملة رمضان 2020:

1. اعتماد خصم ابراء الذمة (المتوفى):

- منح خصم بنسبة (30%) من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير لاشتراك المتوفى المنزلي على آخر فاتورة صادرة.

- منح خصم بنسبة (20%) من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير لاشتراك المتوفى غير المنزلي على آخر فاتورة صادرة.

2. خصم المتضررين:

- منح خصم بنسبة (20%) من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير للمشتركين المتضررين بالهدم الكلي او الجزئي غير صالح للسكن من جراء الاعتداءات الإسرائيلية حتى تاريخ الهدم وبعد تاريخ الهدم يتم منح خصم بنسبة (15%) على ان يكون ذلك مشفوعاً بشهادة من جهة حكومية حسب الاختصاص.

3. اعتماد خصم الشركة على الفواتير:

- منح خصم بنسبة (15%) على الاشتراكات المنزلية بعد خصم غرامة التأخير وذلك للمشتركين الذين يرغبون بتسديد المستحقات المترصدة عليهم.

- منح بنسبة (10%) على الاشتراكات غير المنزلية بعد خصم غرامة التأخير وذلك للمشتركين الذين يرغبون بتسديد المستحقات المترصدة عليهم.

4. شروط عامة:

- تستثنى كافة الاشتراكات التي تزيد قوتها عن 30 أمبير بغض النظر عن تصنيفها.

- تستثنى الاشتراكات التي حصلت على أي خصم ما بعد تاريخ 01/01/2020.

- يمنح الخصم على الفاتورة الأخيرة (03/2020 خلال الأسبوع الأول للحملة أو 04/2020 حتى نهاية الحملة).

- جميع الخصميات تنطبق على مشتركي نظامي الفوترة ومسبق الدفع.