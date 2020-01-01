لماذا ينام بعض مصابي كورونا في وضع "الانبطاح"؟

وكالات / سما /

كشف تقرير صحي، أن وضع الانبطاح "النوم على البطن" ثبتت فعاليته مع بعض المصابين بفيروس كورونا، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس.

وقال تقرير نشرته "بي بي سي"، إن هذه الطريقة في النوم تساعد المرضى عن طريق زيادة كمية الأوكسجين التي يستنشقونها، وقد تعمل على طرد السوائل المتجمعة في الرئة.

وأكد خبير العناية المركزة وأمراض الجهاز التنفسي والأستاذ في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية باناغيس غالياتساتوس، "أن العديد من المصابين بفيروس كوفيد 19 لا يستطيعون استنشاق كميات كافية من الأوكسجين، وهذا مبعث ضرر كبير، وحتى لو زودوا بالأوكسجين، لا يعد هذا كافيا في الكثير من الأحيان، ولذا نقلبهم على بطونهم لمساعدة الرئة على التمدد".

وأضاف غالياتساتوس، أن الجزء الأثقل من الرئتين يقع في الظهر، ولذا فإن المرضى الراقدين على ظهورهم ،سيجدون صعوبة في استنشاق الكمية الكافية من الهواء؛ نظرا لأن أوزانهم تضغط على الجزء الأكبر من الرئتين. مشيرا إلى أن أسلوب الانبطاح، يسمح بتدفق كميات أكبر من الأوكسجين ويساعد في استخدام الأجزاء الأخرى من الرئتين.

ولكن هذا الوضع قد يشكل خطرا، حيث يقول غالياتساتوس، "إن ثمة علاقة بين استخدام أسلوب الانبطاح وزيادة مخاطر الإصابة بالذبحة الصدرية، وقد يؤدي أحيانا إلى انسداد المجاري التنفسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت في آذار/ مارس الماضي باستخدام أسلوب الانبطاح للمصابين البالغين بفيروس كوفيد -19، الذين يعانون من متلازمة العجز التنفسي الحاد لمدة 12 إلى 16 ساعة في اليوم.

وقالت المنظمة إن هذا الأسلوب قد يستخدم مع الأطفال أيضا، ولكن ذلك يستلزم عاملين مدربين وقدرا من الخبرة من أجل ضمان أمان المرضى.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و718 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 745 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.