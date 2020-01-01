تسريبات تكشف ميزة غير مرئية في نظام "أندرويد 11" الجديد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ميزة جديدة غير مرئية وصفت بـ"المدفونة" في نظام تشغيل "أندرويد 11" الجديد الذي يتم اختباره حاليا.

أشار موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص، إلى أن تلك الميزة الجديدة وصفت بأنها تقنية "الشاشات المنبثقة".

وللتوضيح، فإن نوافذ PiP هي تلك النوافذ المنبثقة التي تظهر عند بدء تشغيل مقطع فيديو من مصدر متوافق مثل YouTube. حيث ينتقل المستخدمون بعيدا عن النافذة من خلال النقر أو التمرير إلى الشاشة الرئيسية. يتم بعد ذلك تغيير حجم الفيديو إلى مقطع بحجم الصورة المصغرة ووضعه فوق الجزء العلوي من واجهة المستخدم الأخرى. صممت غوغل هذه الميزة لإلقاء النافذة في الركن الأيمن السفلي. ولكن يمكن تحريكه بنقرة وسحب. وفق الموقع المتخصص.

يؤدي النقر فوق هذا المقطع إلى إظهاره دائما وزيادة حجمه قليلا. الآن، يمكن للمستخدمين تغيير حجم الصورة المصغرة إلى أي حجم يرغبون فيه.

وأشار الموقع إلى أن تلك الميزة الجديدة تم طرحها للمبرمجين والمطورين، لاختبارها وتطوير مختلف التطبيقات للتوافق معها.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام تشغيل "أندرويد 11" في الربع الثالث من عام 2020.