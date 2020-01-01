نيابة غزة: إجراءات قانونية بحق من يخالف التعليمات

غزة / سما /

أكدت النيابة العامة في قطاع غزة، الليلة الماضية، أنها ستباشر باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت مخالفته، وعدم الالتزام بالقرارات الحكومية.

وشددت النيابة في بيان لها، على ضرورة التزام كافة المؤسسات والمرافق العامة، والشركات التجارية والمؤسسات الخدماتية الخاصة، بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على جمهور المتعاملين معها، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ودعت المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية، للحفاظ على السلامة الشخصية، وفق القرارات والتعليمات الإدارية التفصيلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، والأوقاف، والصحة، والاقتصاد والوزارات المختصة كافة.

وأكدت على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط من جميع المواطنين، والمؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والخدماتية، والعاملين في الأسواق والأماكن العامة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والسكينة العامة، وتجاوز هذه الجائحة بسلام.