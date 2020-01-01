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المجلس الأعلى يوقع اتفاقيتين تعاونيتين لتطوير المرفقات والمنشآت الرياضية

السبت 25 أبريل 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى يوقع اتفاقيتين تعاونيتين لتطوير المرفقات والمنشآت الرياضية


غزة / سما /

وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة اتفاقيتين تعاونيتين منفصلتين، تنصان على تطوير المرفقات والمنشآت الخاصة بناديي خدمات البريج، واتحاد خان يونس في محافظتي الوسطى وخان يونس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشباب بمجمع فلسطين الرياضي.

ووقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى مساعد الأمين العام عبد السلام هنية، وعن خدمات البريج عدنان عيسى رئيس النادي، وعن اتحاد خان يونس محمد المصري رئيس النادي، بحضور ممثلين عن الجهتين، وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي.

وقال هنية إن دعم الناديين جاء بهدف تطوير البنية التحتية, لما يمثلانه من مكانة رياضية هامة، وكذلك يخدمان شريحة واسعة من شبابنا ورياضيينا، والمجتمع المحلي، وذلك ضمن منحة المجلس الأعلى لدعم المشاريع الصغيرة, بمبلغ 80 ألف دولار لقطاعي الرياضة والصحة.

وقال هنية إن دعم الناديين جاء استكمالًا للمنحة التي قدمها المجلس لناديي غزة الرياضي، وخدمات المغازي، وتوسعة مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وبناء المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح، إضافة لتخصيص قطعة أرض لأندية مخيم جباليا في شمالي قطاع غزة، ودعم مشروع بناء المرحلة الأولى من الملعب هناك.

وأضاف أن المجلس الأعلى قدم دعمًا ماليًا لتطوير صالة الأفراح بنادي المغازي، التي تعد مصدر الإيراد الوحيد بهدف تطوير موارد النادي مصادره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ودعم مقر نادي الرباط وتجهيزه، والذي تسلمه النادي من بلدية النصيرات منذ عدة شهور. وأكد هنية استمرار المجلس في الوقوف بجانب الأندية الرياضية انطلاقاً من مسؤولياته تجاه الأسرة الرياضية, في ظل ما تعانيه من أوضاعٍ اقتصادية صعبة.

من جانبه، قال عيسى إن المنحة مالية تنص على تطوير صالة الباركيه بنادي البريج، ودعماً مالياً لملعب نادي خان يونس، وذلك ضمن منحة تطوير المشاريع الصغيرة الخاصة بالأندية الرياضية

#المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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