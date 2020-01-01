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شاهد.. صلاح يستقبل الشهر شهر رمضان بالزينة والفوانيس

السبت 25 أبريل 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. صلاح يستقبل الشهر شهر رمضان بالزينة والفوانيس


وكالات / سما /

شارك النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر شهر رمضان من منزله.

ونشر "الفرعون" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، والتي ظهر فيها أثناء تعليق "زينة" شهر رمضان، على الجدران الداخلية للمنزل، وانهالت تعليقات متابعيه لتهنئته بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأحرز صلاح 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن يتوقف بسبب فيروس كوفيد-19.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.

صلاح

#محمد صلاح #رمضان

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