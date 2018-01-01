جيرو أصبح قريبًا جدًا من الانضمام إلى انتر ميلان

وكالات / سما /

اقترب النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، من الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي وبشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الجاري.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي الشهير فإن نادي إنتر ميلان اقترب بشدة من ضم المهاجم الفرنسي صاحب ال33 عام وبشكل مجاني بعدما قضى موسمين ونصف مع نادي تشيلسي.

وقد حصد جيرو في عام 2018، لقب كأس العالم مع منتخب الديوك الفرنسية، حيث قاد الفريق هجوميًا في كل مباريات البطولة وبالرغم من عدم تسجيله أي هدف إلا أن المدرب ديدييه ديشامب كان يفضل البدأ به في كل اللقاءات.

ويقول الموقع الإيطالي الشهير، إن جيرو والذي قضى مع نادي آرسنال 5 مواسم ونصف، وموسمين ونصف مع نادي تشيلسي يستعد لخوض تجربة جديدة في إيطاليا.

وقد لعب المهاجم الفرنسي 13 مباراة فقط مع نادي تشيلسي ولا يرغب اللاعب في تجديد عقده مع الفريق اللندني بعدما جاء اهتمام كبير من أنتونيو كونتي للاستفادة من خدماته في النيراتزوري.