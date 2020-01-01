ستيرلينج يُحدد أهم شيء تعلمه من جوارديولا

وكالات / سما /

قال رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي، إن بيب جوارديولا زرع عقلية الفوز في لاعبي الفريق السماوي، مشيراً إلى أنه شعر بالخوف عندما لعب لأول مرة بجوار ستيفن جيرارد.

وتألق رحيم ستيرلينج تحت قيادة بيب جوارديولا، ففي الموسم الحالي، سجل 20 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، خلال 39 مباراة خاضها في جميع البطولات.

وقال الدولي الإنجليزي في تصريحات صحفية: “العقلية في مانشستر سيتي هي الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات والمباريات، إذا خسرنا مباراة واحدة فقط من أصل 15 سيبدو الأمر كأنه أسوأ شيء حدث في العالم، هنا تعلمت عقلية الفوز وعدم تقبل الخسارة إطلاقاً”.

وتابع: “أهم شيء تعلمته من بيب جوارديولا هو عقلية الفوز، بعد تحقيق دوري الـ100 نقطة جاء الموسم التالي وطلب منّا تحقيق 100 نقطة أخرى، هذا يُظهر لك بشكل واضح عقليته، هو يريد إظهار أعلى مستوى ممكن لك”.

وعن ستيفن جيرارد، قال ستيرلينج: “لقد كان أول لاعب أشعر بالرهبة عندما أقف أمامه لأنني لم أستطيع أن أصدق أنني أقف أمامه ولكن في الوقت الحالي أرغب في هزيمة فريقه (ليفربول)”.

وعن قدوته، قال: “رونالدينيو كان قدوتي عندما كنت صغيراً، لقد شاهدت كل مقطع له على اليوتيوب وكنت أحاول تقليده قدر استطاعتي عندما أذهب للحديقة ولكن لم أستطع، لقد كان حالة مميزة للغاية”.

واختتم تصريحاته بالقول: “أنا مُهتم بتجميع قمصان اللاعبين الذي ألعب ضدهم، إذا كان هناك قميص لاعب أريد الحصول عليه بشدة سيكون قميص ليونيل ميسي“.