دليل على بقاء جاريث بيل في ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الويلزي جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، ويريد الاستمرار في ملعب سانتياجو برنابيو حتى انتهاء عقده عام 2022.

ويسعى ريال مدريد لبيع جاريث بيل هذا الصيف للتخلص من راتبه المرتفع الذي يبلغ 14.5 مليون يورو نسنوياً، بالإضافة إلى إفساح مجال للاعب أجنبي آخر في الفريق، حيث يسمح للريال بامتلاك 3 لاعبين فقط لا يحملون جواز سفر أوروبي، وهو ما ينطبق على بيل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جاريث بيل تبرع بحوالي نصف مليون يورو للمستشفيات في مدريد التي تحارب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تبرع أيضاً خلال الأيام الماضية بمبلغ كبير لبلده ويلز.

وأضاف التقرير أن تبرع النجم الويلزي بمبلغ كبير كهذا للمستشفيات في إسبانيا وتحديداً العاصمة مدريد، ما هو إلا دليل إلى أن اللاعب يخطط للبقاء في النادي الملكي الموسم القادم، رغم رغبة النادي بالتخلص منه، وهذا ما يؤكد تصريحات وكيل أعماله السابقة التي قال فيها “جاريث بيل يحب ريال مدريد والمدينة والحياة التي يعيشها هناك”.

وأكدت آس على أن الخيار الوحيد لرحيل بيل يتمثل في حصوله على نفس الراتب الذي يجنيه مع ريال مدريد، ولن يكون هذا الأمر سهلاً في ظل تقدمه بالسن وتراجع مستواه، لاسيما وأن الأندية تمر بأزمة مالية بسبب جائحة كورونا، وبالتالي ستكون مهمة الريال معقدة للغاية لبيعه هذا الصيف.