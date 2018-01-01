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رونالدو يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن يوفنتوس

السبت 25 أبريل 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن يوفنتوس


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما يشاع في الآونة الأخيرة.

وادعت العديد من المصادر أن رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف كونه يفتقد ناديه السابق ريال مدريد، في حين أوضحت أنباء أخرى أن النادي البيانكونيري سيكون مستعداً لبيع صاروخ ماديرا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، لا ينوي رونالدو الرحيل عن يوفنتوس أبداً في الوقت الحالي، نافية كل ما تردد في الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي يريد البقاء مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022، وهذه كانت رغبته منذ البداية عندما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في صيف 2018.

وأضاف التقرير أن رونالدو لديه علاقة جيدة مع يوفنتوس من لاعبين وإدارة، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن في ظل جائحة فيروس كورونا التي شلت كرة القدم بشكل كامل.


 
#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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