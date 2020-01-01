حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل حسن

غزة / سما /

حمّلت حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الطالب محمد ماجد حسن (21 عامًا)، والذي تبيّن إصابته بفيروس كورونا بعد اعتقاله.

وقالت القيادي فتحي القرعاوي، في بيان وزعته حركة حماس، إن ما تعرض له الأسير حسن من عملية اعتقال تعسفية، ثم إصابته بفيروس كورونا يعكس واقع الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى الذين ترتكب بحقهم جرائم يومية.

وأضاف القرعاوي "في هذه المرحلة يجب التحرك لتفعيل هذا الموضوع الخطير على المستويات كافة ذات العلاقة خاصة الدولية منها، ووضع الجهات والمؤسسات كافة عند مسؤولياتها لأنها قضية إنسانية حقوقية بامتياز، فمحمد طالب جامعي يمارس حقه في العمل النقابي".

وطالب القرعاوي بالعمل على إطلاق سراح حسن لمتابعة علاجه عن كثب بإشراف الجهات المعنية، لا بإلقائه في مستشفى سجن الرملة سيئ الصيت والسمعة.