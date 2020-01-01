هنية يبعث رسائل تضامن لزعماء 6 دول تواجه كورونا

غزة / سما /

أعرب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تضامن حركته والشعب الفلسطيني مع روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في مواجهتهم لأزمة تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عليه من وفيات وإصابات، وما خلف من معاناة أليمة على مستوى الأفراد والمجموع.

‎وتمنى هنية في رسائل نصية بعثها إلى زعماء هذه الدول تمام الصحة والعافية لهم ولشعوبهم، والقوة في مواجهة هذا الوباء، فهو لا يفرق بين أعراق أو أديان، والبشرية بحاجة إلى إعلاء قيم التضامن وتكاتف الجهود لتجاوز هذه المحنة، وفق نص بيان مكتب هنية.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال، ويتطلع إلى اللحظة التي يتمكن فيها بكل ما يملك من قيم سامية وموارد أن يشارك في الدفاع عن البشرية وصناعة الخير للآخرين.