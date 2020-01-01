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الاحتلال يطلق نار وقنابل غاز على مزارعين شرق خان يونس

السبت 25 أبريل 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق نار وقنابل غاز على مزارعين شرق خان يونس


خانيونس / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراضي زراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محليه ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم، خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

 
#الاحتلال

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