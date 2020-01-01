معاريف: في ظل كورونا.. تزايد التهديد الأكبر على إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي، في صحيفة "معاريف" العبرية، ألون بن دافيد، إن منظمة حزب الله اللبنانية تقوم بفرض معادلة ردع أمام إسرائيل على الجبهة الشمالية.

وأضاف بن دافيد، "في الوقت الذي ينشغل فيه ضباط الاستخبارات العسكرية في تحليل المعلومات حول مراكز انتشار وباء كورونا، ووحدة هيئة الأركان العامة "سييرت متكال" تطارد خلف فحوصات كورونا، وجهاز الموساد يطارد خلف عيدان سحب العينات لا توجد أمامنا طريقة لمواجهة مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله دون المخاطرة".



وتابع القول "بمجرد أن نصحوا من فزع وذعر فيروس كورونا، سنكتشف أن حزب الله تتحدى قوة ردعنا أكثر فأكثر، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعيد من جديد حساب عملياته على الحدود اللبنانية".