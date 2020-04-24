أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت

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شهد سعر الدواجن اليوم السبت 25/4/2020 وفي ثاني ايام شهر رمضان أستقراراً ، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج 11,5 شيكلاً ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر 24 شيكلاً .

وجاءت سعر الدجاج الحي وملحقاته في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 24/4/2020 على النحو التالي :

-كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلأ

-كيلو استيكات 25 شيكلاً

-دبوس الدجاج 16 شيكلاً

- كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً

-كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً

-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً

-كيلو جناح الدجاج 10 شيكلاً

-كيلو الشيش 25 شيكلاً

-الحبش: 11 شيكلاً

-صدر: 19 شيكلاً

-فخد: 13 شيكلاً

-جناح: 9 شيكلاً