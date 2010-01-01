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محكمة الاحتلال تستعد لفتح ملف فساد جديد ضد نتنياهو

السبت 25 أبريل 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تستعد لفتح ملف فساد جديد ضد نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، إن نيابة الاحتلال تستعد لفتح ملف تحقيق ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أسهم البورصة".

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11)، فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.

والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010

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