كورونا عالميا: اكثر من 196 ألف وفاة ونحو مليونين و813 ألف مصاب

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد - " كوفيد19" ان الفيروس اوقع حتى مساء الجمعة 196,258 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و812 ألف شخص، تعافى منهم اكثر من 778 الف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة الجمعة، عن وفاة 40 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,619 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة وفيات أمس الخميس التي كانت 43 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات امس التي كانت 3,210 إصابات جديدة في 16 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الجمعة إكتشاف نحو 90 الف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,339 وفاة، حتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الجمعى عن 1,217 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 51,453 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها لديها اكثر من 912 ألف شخص، منهم 25,568 إصابة جديدة حتى الأن. والأرقام مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بين امريكا والشرق الأوسط.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 25,969، منهم 420 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 192,994 إصابة، منهم 3,021 حالة اكتشفت الجمعة.

وتحافظ اسبانيا على مركزها الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 22,524 شخصاً منهم 367 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 219,764 شخصاً، منهم 6,740 الجمعة.

وفي فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 22,245 وفاة، منهم 389 الجمعة، و 159,828 إصابة، منهم 1,645 الجمعة، بعدها تستقر بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 19,506، منهم 768 الجمعة، و 143,464 اصابة منهم 5,386 الجمعة.

وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 6,679 حالة منهم 189 الجمعة، و44,293 إصابة، منهم 1,496 الجمعة، يليها ألمانيا التي تقدمت الجمعة مركزاً على إيران لتحتل المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,653 شخصاً، منهم 78 الجمعة، و154,159 إصابة، منهم 1,030 الجمعة.

إيران التي تراجعت الجمعة مركزاً في الترتيب العالمي من حيث إجمالي عدد الوفيات، واستقرت في المركز الثامن بحصيلة 5,574 وفاة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 88,194 إصابة، منهم 1,168 الجمعة ولا تزال الصين مركز بداية تفشي الجائحة تستقر في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصاً، دون أن تسجل الصين الجمعة ومنذ ايام اي وفاة، فيما سجلت 6 إصابات جديدة فقط، من مجموع 82,804 إصابات في البلاد، وفي المركز العاشر لا تزال هولندا تحافظ على ترتيبها العالمي، بحصيلة 4,289 وفاة، منهم 112 الجمعة، و 36,535 إصابة، منهم 806 الجمعة.

وفي الشرق االأوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,600 شخصاً، منهم 109 الجمعة، و 104,912 إصابة، منهم 3,122 الجمعة.

40 وفاة و 3,619 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت الجمعة عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الإمارات، الجزائر، مصر، السعودية، السودان، المغرب، العراق والكويت، وسلطنة عمان، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت الإمارات الجمعة 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 64 شخصاً، كما سجلت 525 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,281 حالة حتى الآن.

كما وسجلت الجزائر الجمعة 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 415 شخصا، كما سجلت 120 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,127 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر الجمعة وفاة 7 أشخاص، من مجموع 294 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 201 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 4,092 حالة.