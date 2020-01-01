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حالة الطقس : الحرارة دون معدلها السنوي وامطار متفرقة

السبت 25 أبريل 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : الحرارة دون معدلها السنوي وامطار متفرقة


رام الله / سما

توقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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